شكرا لقرائتكم 29 تغريدة من سند محمد بن سلمان شغلت ملايين المواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

بـ 29 تغريدة فقط خلال شهر واحد استطاع حساب برنامج سند محمد بن سلمان على تويتر أن يجتذب أكثر من 70 ألف متابع شغوفين بمتابعة كل ما هو جديد في البرنامج.

ومنذ الإعلان عنه في 30 ديسمبر الماضي شغل سند محمد بن سلمان مساحة كبيرة من عناوين الأخبار والتغريدات والمشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تسعى للبحث عن شروط وتفاصيل ومزايا هذا البرنامج الفريد من نوعه.

يعكس الغاية الشخصية لولي العهد

يهدف البرنامج الذي يمثل الغاية الشخصية لسموه إلى تلمّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان الخيرية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد؛ وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقًا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة.

سند الزواج

وأطلق برنامج سند محمد بن سلمان مبادرة سند الزواج سعياً لتحقيق مبادئ الاستقرار الأسري، وحث الشباب على الزواج وتحفيز غير القادرين لتمكينهم من بناء أسرهم، وتدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السعادة لهم.

شروط سند الزواج

وللحصول على الدعم في برنامج سند الزواج يشترط في المتقدمين ما يلي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21- 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

ويتميز برنامج سند محمد بن سلمان بعدة سمات منها: العطاء بأثر مستدام

يقدم برنامج سند محمد بن سلمان عطاء يكون المستفيد فيه عنصرًا متفاعلًا بشكل إيجابي من خلال التوعية والإرشاد التي تضمن لهذه المبادرة تحقيق الأثر المستدام. سند للمجتمع

شرائح متعددة من المجتمع يساندها البرنامج بمعايير تضمن الوصول إلى المستفيد الفعلي.

الابتكار في المساندة

يسعى سند محمد بن سلمان إلى الاعتماد على الأدوات التقنية؛ لتسهيل وصول البرنامج إلى جميع أفراد المجتمع السعودي والمستفيدين منه.

ويمكن التقديم في برنامج سند محمد بن سلمان عبر الرابط التالي (هنا)



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