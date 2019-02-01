شكرا لقرائتكم خبر عن 37 رئيسا يكشفون لـ«القصبي» تحديات ومعوقات «البلديات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

يلتقي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي (الثلاثاء) القادم، بمكتبه في ديوان الوزارة، 30 رئيس مجلس بلدي، إضافة إلى 7 رؤساء مجالس بلدية سابقين.

وأكد القصبي في خطاب وجهه لرؤساء المجالس البلدية أن الهدف من اللقاء تطوير كفاءة أدائها، بما ينعكس على تطوير العمل البلدي.

وسيناقش اللقاء فعالية نظام المجالس البلدية ولوائحه التنظيمية، والتكامل بين المجالس والسلطة التنفيذية في الأمانات والبلديات، والتحديات والمعوقات المؤثرة في أداء المجالس لاختصاصاتها، ومدى مناسبة العدد الحالي لأعضاء المجالس البلدية وأثره على مستوى أدائها.

من جهتهم، أكد عدد من أعضاء مجالس بلدية - فضلوا عدم ذكر أسمائهم - أن هذا اللقاء فرصة لتبيان حقيقة ما تواجهه المجالس من صعوبات في أداء عملها، وكشف ما لديها من ملفات تتعلق بملحوظاتها على أداء الأمانات والبلديات.

وقال عضو مجلس بلدي سابق: «الوزارة لم تطبق نظام الخرائط (جي. بي. إس)، أو الحوكمة؛ لضمان دقة تنفيذ المشاريع في مواقعها، ووفق بنود الميزانية المعتمدة لها؛ الأمر الذي جعل هذه المشاريع تنفذ بالمزاجية، وما يجعلها عرضة للاستغلال والفساد المالي والإداري».

وبين نائب رئيس مجلس بلدي أن من أهم معوقات العمل في المجالس الانتخابات التي تأتي بأعضاء غير فاعلين أو مؤهلين بما يناط بهم من مسؤوليات.

ولفت إلى أن التعيين يجب أن ينسجم مع متطلبات العمل في هذه المجالس، ومهماتها ومسؤولياتها، وما يؤول إليها من أعمال رقابية وإشرافية.