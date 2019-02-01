دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الحصيني يتوقع موجة ماطرة على عدة مناطق.. ويحدد موعدها

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، حالة شتوية ماطرة خلال الساعات المقبلة، تشمل عدة مناطق بالمملكة وتستمر لأيام.

وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الحالة الشتوية الممطرة تبدأ من غدٍ السبت، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أنها ستؤثر على أجزاء من شرق مكة ثم الرياض والشرقية، ثم دول الخليج العربي.

وتابع خبير الطقس، أنه متوقع أن تعيش أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية أجواء شتوية ممطرة، بينما متوقع للعاصمة الرياض أن تعيش أجواء ضبابية ديمية شتوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد وجهت اليوم تنبيهًا بتكوّن سحب رعدية ممطرة على مناطق: الرياض والشرقية وجازان، ومكة المكرمة والباحة وعسير، خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى تكوُّن سُحُب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الرياض، والخرج ورماح والمجمعة، والزلفي والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الرياض، وكذلك على الدمام والخبر والأحساء والظهران، والجبيل والأجزاء المجاورة لها بالمنطقة الشرقية، وأيضًا على جيزان والدائر وهروب، والأجزاء المجاورة لها بمنطقة جازان.

وكذلك على الطائف والهدا والشفا ميسان والسيل الكبير والريمة، والأجزاء المجاورة لها بمكة، وعلى الباحة والمندق وبلجرسي والمخواة، والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الباحة، وعلى أبها وخميس مسيط والنماص، وسراة عبيدة وسبت العلايا وبيشة، والأجزاء المجاورة لها بمنطقة عسير.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها لطقس اليوم، سماءً غائمةً جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سُحُب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مناطق: عسير، ونجران، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والشرقية.

وأضافت الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية بوجه عام بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.