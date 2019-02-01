، المدرب الوطني الغدير وإدواردو الأفضل في الجولة 17 من الدوري ،

- 1/2
- 2/2
خطف المدرب الوطني يوسف الغدير المدير الفني لنادي الباطن أفضلية الجولة السابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن قاد فريقه للفوز على الفيصلي بهدفين نظيفين، ليصبح ثاني مدرب وطني يحصل على الجائزة بعد المدرب عبدالعزيز البيشي الذي قاد فريق القادسية في الجولة التاسعة من الدوري.
وحقق البرازيلي كارلوس إدواردو المحترف في صفوف الهلال أفضلية اللاعبين، بعد أن أسهم في فوز فريقه بتسجيله هدفين من الأهداف الخمسة التي فاز بها الهلال، ليصبح اللاعب الهلالي الأول الذي يحصد هذه الجائزة بعد مرور 17 جولة.
أما على صعيد الجمهور المثالي، فقد استمر الاتحاد في تحقيق التميز بعد أن حصد أفضلية الجولة الـ 17، وهي المرة السادسة للاتحاد على صعيد مثالية الجماهير في الجولات الماضية، بعد أن حققوها في الجولات الرابعة والسابعة، والحادية عشرة، إضافة إلى الرابعة عشرة والسادسة عشرة، ليصبح بذلك الجمهور الوحيد الذي حقق الأفضلية لأكثر من ثلاث مرات.
ويُمنح الفائزون في أفضلية المدربين واللاعبين بجائزة الجولة مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.
المدرب الوطني الغدير وإدواردو الأفضل في الجولة 17 من الدوريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-01
خطف المدرب الوطني يوسف الغدير المدير الفني لنادي الباطن أفضلية الجولة السابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن قاد فريقه للفوز على الفيصلي بهدفين نظيفين، ليصبح ثاني مدرب وطني يحصل على الجائزة بعد المدرب عبدالعزيز البيشي الذي قاد فريق القادسية في الجولة التاسعة من الدوري.
وحقق البرازيلي كارلوس إدواردو المحترف في صفوف الهلال أفضلية اللاعبين، بعد أن أسهم في فوز فريقه بتسجيله هدفين من الأهداف الخمسة التي فاز بها الهلال، ليصبح اللاعب الهلالي الأول الذي يحصد هذه الجائزة بعد مرور 17 جولة.
أما على صعيد الجمهور المثالي، فقد استمر الاتحاد في تحقيق التميز بعد أن حصد أفضلية الجولة الـ 17، وهي المرة السادسة للاتحاد على صعيد مثالية الجماهير في الجولات الماضية، بعد أن حققوها في الجولات الرابعة والسابعة، والحادية عشرة، إضافة إلى الرابعة عشرة والسادسة عشرة، ليصبح بذلك الجمهور الوحيد الذي حقق الأفضلية لأكثر من ثلاث مرات.
ويُمنح الفائزون في أفضلية المدربين واللاعبين بجائزة الجولة مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.
01 فبراير 2019 - 26 جمادى الأول 1440
05:09 PM
جمهور الاتحاد مثالي للمرة السادسة
خطف المدرب الوطني يوسف الغدير المدير الفني لنادي الباطن أفضلية الجولة السابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن قاد فريقه للفوز على الفيصلي بهدفين نظيفين، ليصبح ثاني مدرب وطني يحصل على الجائزة بعد المدرب عبدالعزيز البيشي الذي قاد فريق القادسية في الجولة التاسعة من الدوري.
وحقق البرازيلي كارلوس إدواردو المحترف في صفوف الهلال أفضلية اللاعبين، بعد أن أسهم في فوز فريقه بتسجيله هدفين من الأهداف الخمسة التي فاز بها الهلال، ليصبح اللاعب الهلالي الأول الذي يحصد هذه الجائزة بعد مرور 17 جولة.
أما على صعيد الجمهور المثالي، فقد استمر الاتحاد في تحقيق التميز بعد أن حصد أفضلية الجولة الـ 17، وهي المرة السادسة للاتحاد على صعيد مثالية الجماهير في الجولات الماضية، بعد أن حققوها في الجولات الرابعة والسابعة، والحادية عشرة، إضافة إلى الرابعة عشرة والسادسة عشرة، ليصبح بذلك الجمهور الوحيد الذي حقق الأفضلية لأكثر من ثلاث مرات.
ويُمنح الفائزون في أفضلية المدربين واللاعبين بجائزة الجولة مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.
، المدرب الوطني الغدير وإدواردو الأفضل في الجولة 17 من الدوري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر المدرب الوطني الغدير وإدواردو الأفضل في الجولة 17 من الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.