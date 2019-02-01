، لقطة معبرة من الإسكندرية.. "خليها تصدي" تصيب السيارات في مقتل ،

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شهد ميناء الإسكندرية في مصر تكدساً كبيراً في أعداد السيارات داخل وخارج الميناء، وذلك بعد تدشين حملة "خليها تصدي"، التي انتشرت الأيام الماضية لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات في الفترة الأخيرة.
وتداول النشطاء العديد من الفيديوهات، التي ظهر فيها تكدس السيارات خارج الميناء بعد زيادة أعداد السيارات بالداخل.
يُذكر أن حملة "خليها تصدي" نجحت في تحقيق جزء من مطالبها؛ بعدما أكد التجار أن حركة البيع كانت تعاني بالفعل من ركود طوال الأربعة شهور الماضية؛ ولكن بعد إلغاء الجمارك وظهور حملة "خليها تصدى" أصيبت بالشلل التام.
كما أكد تجار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة -وفقاً لـ"روسيا اليوم"- أنهم تعرضوا لخسائر فادحة بعدما اشتروا السيارات بالأسعار القديمة وعرضوها للمستهلك بسعر أقل، ورغم ذلك لا أحد يشتري، مما أدى إلى تخزين موديلات السنة الماضية وتهديد بعض الشركات المصنعة بسحب التوكيلات من التجار.
لقطة معبرة من الإسكندرية.. "خليها تصدي" تصيب السيارات في مقتلعيسى الحربي الخليج 365 2019-02-01
شهد ميناء الإسكندرية في مصر تكدساً كبيراً في أعداد السيارات داخل وخارج الميناء، وذلك بعد تدشين حملة "خليها تصدي"، التي انتشرت الأيام الماضية لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات في الفترة الأخيرة.
وتداول النشطاء العديد من الفيديوهات، التي ظهر فيها تكدس السيارات خارج الميناء بعد زيادة أعداد السيارات بالداخل.
يُذكر أن حملة "خليها تصدي" نجحت في تحقيق جزء من مطالبها؛ بعدما أكد التجار أن حركة البيع كانت تعاني بالفعل من ركود طوال الأربعة شهور الماضية؛ ولكن بعد إلغاء الجمارك وظهور حملة "خليها تصدى" أصيبت بالشلل التام.
كما أكد تجار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة -وفقاً لـ"روسيا اليوم"- أنهم تعرضوا لخسائر فادحة بعدما اشتروا السيارات بالأسعار القديمة وعرضوها للمستهلك بسعر أقل، ورغم ذلك لا أحد يشتري، مما أدى إلى تخزين موديلات السنة الماضية وتهديد بعض الشركات المصنعة بسحب التوكيلات من التجار.
01 فبراير 2019 - 26 جمادى الأول 1440
05:15 PM
تخزين موديلات السنة الماضية والشركات المصنعة تهدد بسحب التوكيلات
شهد ميناء الإسكندرية في مصر تكدساً كبيراً في أعداد السيارات داخل وخارج الميناء، وذلك بعد تدشين حملة "خليها تصدي"، التي انتشرت الأيام الماضية لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات في الفترة الأخيرة.
وتداول النشطاء العديد من الفيديوهات، التي ظهر فيها تكدس السيارات خارج الميناء بعد زيادة أعداد السيارات بالداخل.
يُذكر أن حملة "خليها تصدي" نجحت في تحقيق جزء من مطالبها؛ بعدما أكد التجار أن حركة البيع كانت تعاني بالفعل من ركود طوال الأربعة شهور الماضية؛ ولكن بعد إلغاء الجمارك وظهور حملة "خليها تصدى" أصيبت بالشلل التام.
كما أكد تجار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة -وفقاً لـ"روسيا اليوم"- أنهم تعرضوا لخسائر فادحة بعدما اشتروا السيارات بالأسعار القديمة وعرضوها للمستهلك بسعر أقل، ورغم ذلك لا أحد يشتري، مما أدى إلى تخزين موديلات السنة الماضية وتهديد بعض الشركات المصنعة بسحب التوكيلات من التجار.
، لقطة معبرة من الإسكندرية.. "خليها تصدي" تصيب السيارات في مقتل ،
المصدر : الخليج 365
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