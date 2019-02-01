، "صرصار الليل" يغزو قرية الغيثاء شمال الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي يطالبون البلدية بسرعة التحرك لمواجهتها

اجتاحت حشرة "الجداجد" أو ما يُعرف بـ"صرصار الليل" أجزاء من قرية الغيثاء، شمال مركز عشيرة، شمالي محافظة الطائف.

وأثارت الحشرة خوف الأهالي الذين أخذوا يحاولون مكافحتها برش بعض المبيدات، ومادة الديزل دون أي جدوى، حيث أخذت في الانتشار.

وطالب الأهالي البلدية بالقيام بجولات عن طريق فرق الرش للقضاء على الحشرة التي دخلت إلى المنازل.

وقال أحد المُتضررين ويُدعى "أبوصافي الذيابي" لـ"الخليج 365": تلك الحشرات باتت مُقلقة، وسببت لنا خوفًا ورعبًا، ويزداد انتشارها.

وطالب البلدية بسرعة التحرك للقضاء عليها؛ حتى لا تؤدي إلى تهجير السكان من منازلهم.