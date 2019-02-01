، "صحة جدة" تنفذ برنامجًا لوقاية منسوبي قطار الحرمين من الأمراض ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادرة "مناسكي بصحة" في إطار أنشطة ملتقى مكة الثقافي

دشنت "صحة جدة" أولى البرامج التدريبية من برنامج سفراء التوعية الصحية في العمرة والحج لمنسوبي مشروع قطار الحرمين في محطة السليمانية بجدة، ضمن مبادرة "مناسكي بصحة" المدرجة تحت مبادرات ملتقى مكة الثقافي و شعارها "كيف نكون قدوة" .

و أوضحت رئيس قسم التوعية الصحية بصحة جدة الدكتورة أميرة بادخن أن انطلاق البرنامج التدريبي يأتي وفق توجيهات مدير "صحة جدة" ، بهدف خفض معدلات الإصابة بالأمراض المعدية المتنقلة من شخص لآخر و رفع درجة الوعي، وكذلك التخلص من مسببات نقل الأمراض المعدية و تقديم خدمات صحية وقائية ذات جودة عالية للعاملين في المحطة، والتأكد من اتخاذ منسوبي محطة السليمانية الإجراءات الصحية التي تكفل سلامتهم من الأمراض المعدية.

وأشارت إلى أن المبادرة تركز على توعية منسوبي قطار الحرمين و الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها داخل المحطة و مع المسافرين لتعزيز الدور التوعوي لدى العاملين في المحطة، و كذلك المسافرين و مرتادي المحطة ويشمل جميع الشرائح العمرية.

وذكرت أن البرنامج التدريبي يشمل إقامة العديد من المحاضرات و البرامج التوعوية الصحية التثقيفية .

ولفتت إلى أن قسم التوعية الصحية بصحة جدة نفذت خلال الشهر الماضي العديد من البرامج و الأنشطة التوعوية والتثقيفية داخل وخارج المنشآت و المرافق الصحية انطلاقاً من دورها في تقديم المعلومات المتنوعة وبشكل مستمر ومتجدد من المعلومات الصحية عبر الوسائل المختلفة في شكل موضوعات تهم كلا من المواطنين و المقيمين والزوار.

وقالت: تتنوع هذه الموضوعات لتقدم معلومات توعوية كثيرة حول الأمراض، وصحة المرأة، و صحة الطفل، و جديد الصحة و غيرها .

وأضافت: تم تدريب ما يقارب 2.406 موظفين من منسوبي و منسوبات صحة جدة من فئة الفنيين والإداريين، وشملت مختلف الأنشطة والبرامج، ولمختلف الإدارات بصحة جدة .