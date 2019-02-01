، "فيصل بن بندر" يسدل ستار "عبيَّه للجواد العربي" غداً.. و"سيارة" تنتظر الأول ،

محمد بن مسعود - الدمام - حضور يواعدون سهرة فنية لـ"الجيلاني" و"المدخلي".. برعاية حصرية لـ"الخليج 365"

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، غداً السبت، الحفل الختامي لفعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" في منتجع الفيصلية بدرة الرياض، بتنظيم "العبيَّه" المحدودة، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وبحضور عدد من الأمراء والشخصيات وملاك إسطبلات ومرابط الخيل ورجال الأعمال والصحافة والإعلام ومحبي الخيل والرياضة، وبرعاية إعلامية إلكترونية حصرية من صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية.

وسيتوج أمير منطقة الرياض الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئات الأربع "المهرات، والأمهار، والأفراس، والفحول" بجوائز؛ حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على سيارة موديل 2019م، والثاني على مبلغ 25 ألف ريال، والفائز بالمركز الثالث على مبلغ 15 ألف ريال.

إلى ذلك سيستمتع زوار المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" في اليوم الأخير للمهرجان بسهرة فنية رائعة تبدأ في تمام الساعة (10:00م) ولمدة ساعتين مع الفنان الحاصل على لقب أجمل صوت المبدع وليد الجيلاني، وكذلك مع الفنان الواعد هشام المدخلي، وسيسبق السهرة الفنية حفل فني لفرقة البحرين الشعبية المتألقة الشعبية التي ستقدم ألواناً مختلفة ومنوعة من الفلكلور البحريني والخليجي لمدة ساعتين.

وستتواصل الفعاليات المصاحبة المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" في يومه الأخير السبت من الساعة (4:00م) وحتى الساعة (12:00ص)، ومن أبرزها ألعاب الخفة مع العالمي الشهير فريد، ساحة تدريب النساء والأطفال لركوب الخيل بطاقم نسائي متكامل من قبل نادي الفارسة لتعليم الفروسية للسيدات، والذي يملكه جندل بن زيد الجندل، وتديره سجى الجندل، وبقيادة المدربة السعودية الخبيرة مضاوي القحطاني، ومقطع تصويري عن المملكة والقيادة الحكيمة مع تفاعل حي بدخول الخيل، وشاشة عرض خارجية، واستوديو للتصوير في الخيمة الشعبية للخيل، وجلسة لرواة القصص الوطنية والتاريخية عن الخيل، في حين سيستمتع عشاق الخيل بعروض مثيرة ومميزة لنخبة من أجمل وأثمن خيول العالم العربية الأصيلة.

ويستهدف المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" كل شرائح المجتمع من الأطفال والكبار والعائلات والشباب؛ حيث يجمع المهرجان ما بين الثقافة والتاريخ والترفيه، ومن سيحضر المهرجان سيستمتع بأجوائه الجميلة وفعالياته المثيرة، وللحصول على تذاكر الحضور للمهرجان من خلال نقاط البيع المتوفرة في مدينة الرياض وعلى الموقع الإلكتروني https://stytickets.com/event/alubayyah.