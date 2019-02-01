قبل يوم من نهاية مهرجان الزيتون بالجوف.. فعاليات الأطفال والأسرة تجذب الزوار

واصلت خيمة الفعاليات المصاحبة لبرامج وأنشطة معرض مهرجان الزيتون الدولي الثاني عشر بمنطقة الجوف، الذي تنظّمه أمانة الجوف تحت شعار "زيتوننا ثروة"، بمركز الأمير عبدالإله الحضاري في مدينة سكاكا، تقديم فعالياتها وعروضها وبرامجها، قبل يوم من نهاية فعاليات المهرجان.

وتوافد الزوار من مختلف فئات المجتمع بشكل متزايد للاستمتاع بفعاليات الخيمة التي تبدأ باستقبالهم يوميًّا من بعد صلاة العصر وحتى الساعة الحادية عشرة مساء كل يوم

وشهد المسرح مشاركة (فرقة لايف)، المتواجدة منذ اليوم الأول على أرض الزيتون، لتقديم عروضها الترفيهية، وذكر رئيس فريق لايف الترفيهي "صلاح العنزي" أن فرقة العروض بقيادة الفنان "خالد الشمري" تجمع بين الشخصيات الكرتونية (لديزني لاند)، والشخصيات السعودية، كما وزّع خلالها "المهرج" الفنان "حسون" الشخصية المحببة لدى الأطفال والأسرة، الهدايا والجوائز العينية، للفائزين والمشاركين.

وكان للأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود. محاضرة متميزة بعنوان (الأمل والحياة) قدمت خلالها عددًا من الرسائل للجمهور الحاضر خيمة الفعاليات من الجنسين.

ثم قامت الأميرة طرفة بجولة على أرض الزيتون صحبتها خلالها رئيسة اللجنة النسائية بمهرجان الزيتون الدولي الثاني عشر الأستاذة حكيمة الرويلي وعدد من رئيسات الأقسام والأجنحة والدوائر والجهات الحكومية المشاركة وسيدات المجتمع بمنطقة، شملت معرض الزيتون، وخيمة الأسر المنتجة، والجهات الحكومية، وخيمة الفعاليات، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للرياضة، استمعت فيه الأميرة طرفة بنت هذلول لما تقدمه هذه الجهات والأجنحة لزوار وضيوف المهرجان. كما أبدت إعجابها وتقديرها لما شاهدته في المهرجان هذا العام.

بعد ذلك -وعلى مسرح خيمة الشعر- ألقى الشاعر ظاهر عطالله الشراري عددًا من القصائد الشعرية النبطية التي تفاعل معها جمهور الشعر ونالت إعجابهم.

وفي ختام فعاليات يوم الخميس، تم السحب على جوائز الجمهور المخصصة للزائرين والمتسوقين وضيوف مهرجان الزيتون الدولي. والمقدمة جوائزه من قبل (شركة ساكو).

تجدر الإشارة إلى أن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وجّه بتمديد المهرجان الدولي لزيتون الجوف الثاني عشر، لمدة عشرة أيام، نزولًا على رغبة المزارعين والمستثمرين.