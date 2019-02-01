معرض القاهرة للكتاب.. العسيري يستعرض دور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في نشر القيم

أكّد نائب الأمين العامّ لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم بن زايد العسيري، أن المملكة العربية السعودية تعدّ من الدول الرائدة في مجال الحوار والتعايش على مستوى العالم.

وأشار العسيري، في تصريح بمناسبة مشاركة المركز في جناح المملكة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى حرص الملحقية الثقافية بالقاهرة على مشاركة المركز ضمن فعالياته وأنشطته بالجناح، وذلك لاستعراض الجهود التي يقوم بها في ميادين الحوار والتعايش والعمل على نشر قيم الحوار خاصة بين الحضارات والثقافات المختلفة.

وبين نائب الأمين العامّ لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن هناك منصات إلكترونية للمركز عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة يبث من خلالها جلساته التي تهدف إلى مزيد من الحوار وتقبل الآخر والتعايش بسلام مع كل الثقافات المختلفة الأخرى.

وأشاد مسؤولون مصريون وكويتيون بجناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ50 "اليوبيل الذهبي"، مثمّنين دور المملكة في الترويج للثقافة العربية على المستوى الإقليمي والعالمي.

وعبّر وكيل أول مجلس النواب المصري السيد الشريف، عن سعادته بزيارة جناح المملكة بالمعرض والمشاركة السعودية المتميزة، مؤكدًا أنه جناح عظيم لبلد عظيم له مكانة كبيرة في قلوب المصريين.

وقال: "إننا نعتزّ بالمملكة ملكًا وحكومة وشعبًا، ونشرف بمشاركتها في هذا المحفل الثقافي وكل الفعاليات المصرية، فالمملكة في قلوب الجميع، ودائمًا مشاركتها الأدبية والثقافية والعلمية تثري أي فعاليات ثقافية، لدورها في الترويج للثقافة العربية على المستوى الإقليمي والعالمي".

من جانبه، قال رئيس المكتب الثقافي الكويتي الدكتور أحمد المطيري: "إن الحضور القوي للمملكة بالمعرض ليس غريبًا عنها، فهي معروفة بإصداراتها القيمة ومشاركتها الفعالة في كل المحافل الثقافية والعلمية والأدبية، ودورها الريادي في نشر المعرفة بمجالاتها المختلفة".

وعدّ المطيري مشاركة المملكة الكبيرة في هذه التظاهرة الثقافية على أرض الكنانة تعكس اهتمام المملكة بالتراث الحضاري الإنساني وبالمعرفة والعلوم الثقافية. مؤكدًا خصوصية العلاقة الأخوية التي تجمع بين المملكة والكويت، والتي أسهمت في تشكيلها روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية وتاريخية وفي شتى المجالات الأخرى.

ويتميز جناح المملكة هذا العامّ، بتدشين الملحقية الثقافية بالقاهرة، رؤية الحرمين الشريفين عبر الواقع الافتراضي، بالركن الخاصّ بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي صممت باستخدام التقنيات الحديثة وبطريقة تستطيع من خلالها مشاهدة الحرمين الشريفين بتقنيات ثلاثية.

وأشار مستشار الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ يوسف بن محمود الحوشان، إلى أن الرئاسة العامة وفَّرت تطبيقًا يمكن حمله عبر هواتف المحمول المختلفة لزيارة معرض الحرمين الشريفين.

وأوضح الحوشان أن هناك أكثر من 10 آلاف سماعة توزع على مختلف الجنسيات التي تزور معرض الحرمين الشريفين، إلى جانب وجود تطبيقات بأكثر من 10 لغات أجنبية متاحة للزائرين يستطيعون تحميلها والوصول من خلالها إلى أي مكان.