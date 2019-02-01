تورط في 17 عملية سرقة.. سقوط تشكيل عصابي في الرياض

ضبطت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 6 أشخاص، بعد تورطه في 17 عملية سرقة، وفق المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة.

وأسفرت العملية الأمنية، عن إلقاء القبض على أفراد التشكيل (مواطنين اثنين، وباكستاني، وثلاثة متهمين بنغاليين).

وفيما تتراوح أعمار المتهمين بين العقدين الثالث والرابع، فقد ثبت تورطهم في ارتكاب (١٧) جريمة سرقة.

وشملت العمليات سرقة منازل ومحلات تجارية ومركبات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بما نسب إليهم، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

جاء ذلك نتيجة المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها.

وشددت شرطة المنطقة على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة؛ لردع كل من تُسَول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.