السعودية اليوم / أمير مكة المكرمة بالنيابة يرأس اجتماعاً لهيئة تطوير المنطقة



جدة 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة, اجتماعاً, في مقر الإمارة بجدة، اطلع خلاله على ملامح تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن المتضمن الارتباط التنظيمي والمهام والاختصاصات، ومجلس الهيئة، والصلاحيات والمهام المناطة بالمجلس واللجنة التنفيذية والجهاز التنفيذي.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المهندس إبراهيم السلطان، ووكيل الإمارة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الدكتور هشام الفالح, استعراض أهداف الهيئة التي تركز على التخطيط والتطوير الشامل في المجالات كافة وتوفير احتياجات المدن من الخدمات والمرافق العامة.

كما استعرض المجلس السياسات العامة لمجلس الهيئة والصلاحيات الممنوحة له والهيكل التنظيمي، والمهام الموكلة للجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس واختصاصاتها، وكذلك الرؤية والتوجه الاستراتيجي لهيئة منطقة مكة المكرمة، الهادفة لوضع رؤية شاملة وبرامج استراتيجية لقيادة تنمية حضرية، ووضع التصورات المستقبلية فيها، إضافة لتفعيل الدور التكاملي بين الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.

// انتهى //

16:08ت م

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جدة 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة, اجتماعاً, في مقر الإمارة بجدة، اطلع خلاله على ملامح تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن المتضمن الارتباط التنظيمي والمهام والاختصاصات، ومجلس الهيئة، والصلاحيات والمهام المناطة بالمجلس واللجنة التنفيذية والجهاز التنفيذي.وجرى خلال الاجتماع الذي حضره المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المهندس إبراهيم السلطان، ووكيل الإمارة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الدكتور هشام الفالح, استعراض أهداف الهيئة التي تركز على التخطيط والتطوير الشامل في المجالات كافة وتوفير احتياجات المدن من الخدمات والمرافق العامة.كما استعرض المجلس السياسات العامة لمجلس الهيئة والصلاحيات الممنوحة له والهيكل التنظيمي، والمهام الموكلة للجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس واختصاصاتها، وكذلك الرؤية والتوجه الاستراتيجي لهيئة منطقة مكة المكرمة، الهادفة لوضع رؤية شاملة وبرامج استراتيجية لقيادة تنمية حضرية، ووضع التصورات المستقبلية فيها، إضافة لتفعيل الدور التكاملي بين الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.// انتهى //16:08ت م0067

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