السعودية اليوم / الأمير محمد بن ناصر يفتتح جامع "النور" بمدينة جيزان

جيزان 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم, جامع النور في مدينة جيزان ، الذي جرى تشييده على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.وبعد أن أزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح الجامع ، استمع إلى شرح من أمين عام وقف الملك عبدالله لوالديه فضيلة الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي, ومدير المشروعات بالوقف الدكتور طارق الجهني ، عن الجامع الذي يقع بمدخل مدينة جيزان, ويُعد صرحاً معمارياً فريداً من حيث التصميم والخدمات المتصلة به، حيث بني على مساحة إجمالية تقدر 7461 متراً مربعاً ، ويتسع لألفين وخمسمئة مصلٍ ، ويحتوي على مصليين إحداهما للرجال وآخر للنساء ، إضافة إلى ملاحق تعليمية للرجال والنساء، ومكتبة رقمية، وسكن للإمام وللمؤذن، وقاعات للتدريب، ومكاتب إدارية، ومغاسل للجنائز بقسمي الرجال والنساء ومنافعها، ومواقف للسيارات، وواجهات استثمارية وتجارية بتكلفة اجمالية قدرها 55 مليون ريال.عقب ذلك, أدى سموه والمصلين صلاة الجمعة، ثم تجول في مرافق المشروع.حضر الافتتاح, وكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ, ورئيس محكمة الاستئناف بجازان منصور بن حمود آل خيرات, ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة أسامة بن زيد المدخلي, وعدد من المشايخ والمحافظين, ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.// انتهى //15:57ت م0065