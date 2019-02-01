السعودية | البيئة تنفذ جولة رقابية على محلات بيع المبيدات والأسمدة بالقريات

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نفذ مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات حملة تفتيشية على محلات بيع المبيدات والأسمدة الزراعية، للتأكد من سلامة المبيدات ومدى التزامها بالاشتراطات المنظمة لأنشطة بيع المبيدات.

وتأتي هذه الحمله استكمالاً للجولات الرقابيه التي يقوم فيها فرع الوزارة بمنطقة الجوف والمكاتب التابعه له.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله الأحمري أن ما يقوم به فرع الوزارة بالمنطقة والمكاتب التابعة له بالمحافظات من جولات رقابية وحملات تفتيشية للأنشطة التجارية التي تخضع لرقابة ومتابعة الوزارة ما هو إلا امتداداً لما تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة من جهود حثيثة للحرص على آمن المنتجات الزراعية وخلوها من المبيدات المحظورة والمحافظة على صحة وسلامة المستهلك.

وأفاد أن تلك الجولات تهدف إلى التأكد من استيفاء المحلات لشروط السلامه وعدم وجود مبيدات منتهية الصلاحيه تفاديا لأي تجاوزات صحية قد تؤثر على صحة المستهلك، مؤكداً أن الحملات والجولات الرقابيه مستمره على جميع المحلات والأنشطة ومراكز البيع والتوزيع وتطبيق الأنظمة بحق كل من تثبت مخالفته.