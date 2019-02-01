شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف لتر محروقات من مركز الملك سلمان للعائلات السورية والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه المساعدات لتوفير محروقات التدفئة في المخيمات المتضررة من الفيضانات ضمن مشروع تحسين مستوى المعيشة وتمكين المجتمع في الشمال السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر 50 ألف لتر محروقات من مركز الملك سلمان للعائلات السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.