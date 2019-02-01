شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف لتر محروقات من مركز الملك سلمان للعائلات السورية والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع محروقات وقود التدفئة في الشمال السوري، حيث تم توزيع 50,600 لتر من محروقات التدفئة ل 506 عائلات سورية، في مخيمات "الجبل" و"الطاحون" و"العدسة" و"بزاعة" و"تل جرجي" و"قباسين" و"مصيبين".

وتأتي هذه المساعدات لتوفير محروقات التدفئة في المخيمات المتضررة من الفيضانات ضمن مشروع تحسين مستوى المعيشة وتمكين المجتمع في الشمال السوري.