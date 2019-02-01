شكرا لقرائتكم ريم تطلب الانفصال عن زوجها في دعم حساب المواطن .. هنا الرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على الحالات التي يمكن للزوجة فيها أن تحصل على دعم حساب متابعات الخليج 365 بشكل مستقل عن زوجها.

وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالا من مواطنة تدعى ” ريم” قالت فيه : هل يمكن أن ينزل حساب متابعات الخليج 365 على حسابي البنكي الخاص وينزل دعم زوجي على حسابه البنكي الخاص به؟ وما هي الطريقة؟”.

ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول : في حال كانت حالتك ” تابع مؤهل ” في حساب رب الأسرة ” الزوج ” يتم احتسابك من ضمن مبلغ الدعم في حسابه ، ويصرف الدعم للمتقدم الرئيسي حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وردًا على سؤال آخر حول طريقة التسجيل كفرد مستقل قال حساب متابعات الخليج 365 :” يمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 إلى 24 سنة ، ويتطلب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية ، وفي حال انطبقت علية شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم”.

التسجيل في حساب متابعات الخليج 365

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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