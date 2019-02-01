شكرا لقرائتكم بدر بن سلطان يستعرض صلاحيات ومهام هيئة تطوير مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، اطلع خلاله على ملامح تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن المتضمن الارتباط التنظيمي والمهام والاختصاصات، ومجلس الهيئة، والصلاحيات والمهام المناطة بالمجلس واللجنة التنفيذية والجهاز التنفيذي.

وخلال الاجتماع الذي حضره المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المهندس إبراهيم السلطان، ووكيل الإمارة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقةالدكتور هشام الفالح، جرى استعراض أهداف الهيئة التي تركز على التخطيط والتطوير الشامل في المجالات كافة وتوفير احتياجات المدن من الخدمات والمرافق العامة.

كما استعرض المجلس السياسات العامة لمجلس الهيئة والصلاحيات الممنوحة له والهيكل التنظيمي، والمهام الموكلة للجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس واختصاصاتها، كذلك الرؤية والتوجه الاستراتيجي لهيئة منطقة مكة المكرمة، الهادفة لوضع رؤية شاملة وبرامج استراتيجية لقيادة تنمية حضرية، ووضع التصورات المستقبلية فيها، إضافة لتفعيل الدور التكاملي بين الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.



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