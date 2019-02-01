عرائس أطفال بأطراف بديلة وأمراض جلدية تحاكي أصحابها

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جدة - خالد شويل - في بادرة تهدف إلى عدم إشعار الأطفال ذوي الإعاقة أو المشاكل الصحية الخاصة بنقصهم أو اختلافهم عن الأسوياء، قامت سيدة بصنع عرائس تشبه الأطفال من ذوي التحديات الجسدية.

وصنعت المرأة العديد من العرائس بأطراف بديلة أو بأمراض جلدية تشبه الأطفال الذين يمتلكونهم حتى لا يشعر هؤلاء الأطفال أنهم مختلفون بل مميزون.

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