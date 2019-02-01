الان تتابع بلدية الحرجة توقف تعديات على أراضٍ حكومية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: أوقفت بلدية الحرجة اليوم تعديات على الأراضي الحكومية البيضاء في منطقتي راحة سنحان والرفغة. وجاءت التعديات عبارة عن عقوم ترابية ومباني من الحجر ، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين .

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