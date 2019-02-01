السعودية | الفايد يحصل على شهادة الدبلوم الأوروبي لأمراض الصدر

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:52 مساءً, 1 فبراير 2019 م عادل الزهراني - الطائف حصل أخصائي الصدرية الطبيب أحمد محمود فايد بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف على شهادة الدبلوم الأوربي لأمراض الصدر ( هيرمس ) والتي تعد من الدبلومات المهمة بمجال أمراض الصدر.

ويعتبر الدكتور فايد احد الكوادر الطبية المتميزة التي تعمل في قسم الباطنة بالمستشفى وحصلت سابقا على شهادة الزمالة البريطانية التخصصية في أمراض الصدر .

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