شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم يدعو لحضور ورشة عمل حول نظام "معين الإلكتروني" والان نبدء بالتفاصيل

ينظم ديوان المظالم يوم الثلاثاء المقبل، ورشة عمل تعريفية متخصصة للتعريف بالإصدار الرابع لنظام معين الإلكتروني، وتسليط الضوء على الخدمات الإلكترونية المقدمة من ديوان المظالم لعموم المستفيدين، وذلك بالقاعة الكبرى في مقره الرئيس بالرياض.

وتستهدف الورشة المسؤولين في الإدارات القانونية للجهات الحكومية، وعموم المهتمين من المحامين والمحاميات والممارسين والمختصين، إضافة إلى ممثلي الغرف التجارية والقطاعات الخاصة، كما تخصص ورشة العمل جزءً من الوقت المحدد لها للاستماع لملاحظات المستخدمين لنظام معين والاطلاع على المقترحات.

وستركز ورشة العمل على عدة محاور منها: التعريف بهدف ديوان المظالم الاستراتيجي والمتمثل في التحول الإلكتروني لأعماله القضائية، وتعريف المشاركين بأتمتة الإجراءات القضائية والاستغناء عن الورق، وأبرز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع ديوان المظالم، والملاحظات التي ترد منهم على نظام معين الإلكتروني.

ودعا الديوان المهتمين والمهتمات بالتسجيل في الورشة الدخول من خلال الرابط الإلكتروني https://events.bog.gov.sa.

يذكر أن الورشة ستحظى بنشاطات مصاحبة مع توضيح عملي للتحديثات الأخيرة التي تمت على نظام معين الإلكتروني، إلى جانب ركن مصاحب للمدونات القضائية التي أصدرها الديوان، كما سيتم توزيع شهادات للحضور في ختام الورشة.