الان تتابع إبراهيم الراجحي في ذمة الله والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فريق التحرير
انتقل إلى رحمة الله اللواء متقاعد ابراهيم علي الراجحي، اليوم الجمعة.
ومن المقرر أن تقام صلاة الميت على الفقيد، عصر اليوم (الجمعة)، بمسجد الراجحي في الرياض، وسيتم دفنه بمقبرة النسيم، على أن يكون العزاء في المقبرة فقط.
“الخليج 365” تتقدم بالتعزية إلى الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي، وإلى أفراد أسرته، سائلين المولى القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته.
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