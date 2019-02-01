الان تتابع القبض على تشكيل عصابي تورط في 17 جريمة سرقة بالرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الاموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، أسفرت عن القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص، تخصص في سرقة المنازل.
وأوضح المتحدث، في بيان، أن التشكيل مكون من مواطنين اثنين، ومتهم من الجنسية الباكستانية، وثلاثة متهمين من الجنسية البنجالية ، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.
وأضاف أن ضبط المتهمين جاء بعد أن ثبت تورطهم بارتكاب 17 جريمة سرقة لمنازل ومحلات التجارية ومركبات. مشيرا إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اقروا بما نسب اليهم، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
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