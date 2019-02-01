شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 658 سلة غذائية للنازحين والمتضررين في محافظة الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الضالع)

قام مركز الملك سلمان للإغاثة أمس، بتوزيع 658 سلة غذائية تزن 48 طنًا و 692 كيلو غرام للنازحين والمتضررين في مدينة الضالع ومديرية دمت بمحافظة الضالع، يستفيد منها 3,948 فردًا.

وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.