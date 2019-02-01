، "الأرصاد" تباشر بقعة زيت بطول 300 متر بمحاذاة شاطئ "شعيبة مكة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - منعت الاقتراب بالتعاون مع حرس الحدود حتى إزالة التلوث

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها باشرت بلاغًا عن تلوث نفطي رصد مساء أمس الخميس بمنطقة الشعيبة في مكة المكرمة.

وقال مدير إدارة الاستجابة للحوادث البيئية بالهيئة ياسر العتيبي: بقعة الزيت رصدت بمحاذاة شاطئ الشعيبة بطول 300 متر وعرض نصف متر جنوب مركز الشعيبة المسدودة، وهي عبارة عن زيت محركات محروق ناجم عن مصدر إحدى الوسائط البحرية المجهولة العابرة للمنطقة.

وأضاف: الهيئة قامت بالتنسيق مع مركز الشعيبة بحرس الحدود للوقوف على موقع البلاغ ومسح المنطقة وتحديد نوع الملوث ورصد المناطق المتأثرة.

وأردف: تستكمل حاليًا الإجراءات الميدانية والفنية والإدارية والتنسيقية حيال ذلك مع الجهات المختصة، بحسب ما ورد بالخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة والتي تضمنت تسع جهات حكومية.

وتابع: الهيئة منعت، بالتنسيق مع حرس الحدود، الاقتراب من شاطئ الشعيبة المتأثر حتي يتم تنظيف وإزالة التلوث.