، البلجيكي "بيترز" يتفوق في افتتاح منافسات البطولة السعودية للجولف ،

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أسفرت نتائج اليوم الأول للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف عن تحقيق البلجيكي توماس بيترز، سبع ضربات تحت المعدل بمجموع 63 ضربة، متقدمًا بضربتين، في اليوم الافتتاحي المثير للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف. SBIA.
وكان البلجيكي الفائز في ثلاث دورات من الجولة الأوروبية حقق سبع ضربات تحت المعدل دون أي ضربة بوجي، حيث قدم أداء رائعًا على ملاعب نادي الجولف رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، متفوقًا على ستة لاعبين ضمن المجموعة المتنافسة.
وقال "بيترز": اتبعت خطة لضرب الكرات إلى جانب الحفرة، وتوفر لدي 10 فرص لضربة بيردي ونجحت في سبعة منها. لا شك بأنه كان يومًا جيدًا جدًا بالنسبة لي.
وأضاف: لقد حرصت على تقديم أداء مثالي وأثق بأن أدائي سيتطور تدريجيًا للوصول إلى هدفي في هذه البطولة.
وشارك ضمن المجموعة المتنافسة الثنائي الإنجليزي ألفي بلانت وروس فيشر وزوج الجنوب افريقي زاندر لومبارد وجوستين هاردينج والإيطالي ريناتو باراتور والأسترالي جاك ماكليود.
وبدأ الإنجليزي "بلانت" ولذي يشارك بدعوة من رعاة البطولة جولته بقوة، حيث نجح في تسديد سبع ضربات بيردي في ثماني حفر، إلا أنه أخفق في ضربتين في آخر أربع حفر مما أثر على ترتيبه في هذه الجولة القوية.
ونجح بطل الماسترز باتريك رييد في تسجيل ثلاث ضربات تحت المعدل من أصل 67 ضربة، بينما حاول المصنفون الثلاثة الأوائل عالميًا جاستن روز 70 ضربة، وبروكس كويبكا 69 ضربة، وداستن جونسون 68 ضربة مطاردة البلجيكي بيترز في جولتهم الافتتاحية.
ودعا منظمو البطولة عشاق الجولف لاغتنام الفرصة والمشاركة في هذا الحدث التاريخي، والاستمتاع بالإبداع الرياضي لنخبة من أفضل اللاعبين في العالم.
تجدر الإشارة إلى أن تذاكر حضور هذه البطولة المتميزة والرائدة معروضة للبيع حالياً عبر الرابط الإلكتروني: https://www.ticketingboxoffice.com/saudi-international-tickets/group/649/en.
البلجيكي "بيترز" يتفوق في افتتاح منافسات البطولة السعودية للجولفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-01
أسفرت نتائج اليوم الأول للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف عن تحقيق البلجيكي توماس بيترز، سبع ضربات تحت المعدل بمجموع 63 ضربة، متقدمًا بضربتين، في اليوم الافتتاحي المثير للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف. SBIA.
وكان البلجيكي الفائز في ثلاث دورات من الجولة الأوروبية حقق سبع ضربات تحت المعدل دون أي ضربة بوجي، حيث قدم أداء رائعًا على ملاعب نادي الجولف رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، متفوقًا على ستة لاعبين ضمن المجموعة المتنافسة.
وقال "بيترز": اتبعت خطة لضرب الكرات إلى جانب الحفرة، وتوفر لدي 10 فرص لضربة بيردي ونجحت في سبعة منها. لا شك بأنه كان يومًا جيدًا جدًا بالنسبة لي.
وأضاف: لقد حرصت على تقديم أداء مثالي وأثق بأن أدائي سيتطور تدريجيًا للوصول إلى هدفي في هذه البطولة.
وشارك ضمن المجموعة المتنافسة الثنائي الإنجليزي ألفي بلانت وروس فيشر وزوج الجنوب افريقي زاندر لومبارد وجوستين هاردينج والإيطالي ريناتو باراتور والأسترالي جاك ماكليود.
وبدأ الإنجليزي "بلانت" ولذي يشارك بدعوة من رعاة البطولة جولته بقوة، حيث نجح في تسديد سبع ضربات بيردي في ثماني حفر، إلا أنه أخفق في ضربتين في آخر أربع حفر مما أثر على ترتيبه في هذه الجولة القوية.
ونجح بطل الماسترز باتريك رييد في تسجيل ثلاث ضربات تحت المعدل من أصل 67 ضربة، بينما حاول المصنفون الثلاثة الأوائل عالميًا جاستن روز 70 ضربة، وبروكس كويبكا 69 ضربة، وداستن جونسون 68 ضربة مطاردة البلجيكي بيترز في جولتهم الافتتاحية.
ودعا منظمو البطولة عشاق الجولف لاغتنام الفرصة والمشاركة في هذا الحدث التاريخي، والاستمتاع بالإبداع الرياضي لنخبة من أفضل اللاعبين في العالم.
تجدر الإشارة إلى أن تذاكر حضور هذه البطولة المتميزة والرائدة معروضة للبيع حالياً عبر الرابط الإلكتروني: https://www.ticketingboxoffice.com/saudi-international-tickets/group/649/en.
01 فبراير 2019 - 26 جمادى الأول 1440
02:15 PM
بمجموع 63 ضربة متقدمًا على 6 لاعبين ضمن المجموعة المتنافسة
أسفرت نتائج اليوم الأول للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف عن تحقيق البلجيكي توماس بيترز، سبع ضربات تحت المعدل بمجموع 63 ضربة، متقدمًا بضربتين، في اليوم الافتتاحي المثير للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف. SBIA.
وكان البلجيكي الفائز في ثلاث دورات من الجولة الأوروبية حقق سبع ضربات تحت المعدل دون أي ضربة بوجي، حيث قدم أداء رائعًا على ملاعب نادي الجولف رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، متفوقًا على ستة لاعبين ضمن المجموعة المتنافسة.
وقال "بيترز": اتبعت خطة لضرب الكرات إلى جانب الحفرة، وتوفر لدي 10 فرص لضربة بيردي ونجحت في سبعة منها. لا شك بأنه كان يومًا جيدًا جدًا بالنسبة لي.
وأضاف: لقد حرصت على تقديم أداء مثالي وأثق بأن أدائي سيتطور تدريجيًا للوصول إلى هدفي في هذه البطولة.
وشارك ضمن المجموعة المتنافسة الثنائي الإنجليزي ألفي بلانت وروس فيشر وزوج الجنوب افريقي زاندر لومبارد وجوستين هاردينج والإيطالي ريناتو باراتور والأسترالي جاك ماكليود.
وبدأ الإنجليزي "بلانت" ولذي يشارك بدعوة من رعاة البطولة جولته بقوة، حيث نجح في تسديد سبع ضربات بيردي في ثماني حفر، إلا أنه أخفق في ضربتين في آخر أربع حفر مما أثر على ترتيبه في هذه الجولة القوية.
ونجح بطل الماسترز باتريك رييد في تسجيل ثلاث ضربات تحت المعدل من أصل 67 ضربة، بينما حاول المصنفون الثلاثة الأوائل عالميًا جاستن روز 70 ضربة، وبروكس كويبكا 69 ضربة، وداستن جونسون 68 ضربة مطاردة البلجيكي بيترز في جولتهم الافتتاحية.
ودعا منظمو البطولة عشاق الجولف لاغتنام الفرصة والمشاركة في هذا الحدث التاريخي، والاستمتاع بالإبداع الرياضي لنخبة من أفضل اللاعبين في العالم.
تجدر الإشارة إلى أن تذاكر حضور هذه البطولة المتميزة والرائدة معروضة للبيع حالياً عبر الرابط الإلكتروني: https://www.ticketingboxoffice.com/saudi-international-tickets/group/649/en.
، البلجيكي "بيترز" يتفوق في افتتاح منافسات البطولة السعودية للجولف ،
المصدر : الخليج 365
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