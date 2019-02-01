، مواطن يستعرض بذئب قتيل بعد ربطه في مركبته ،

محمد بن مسعود - الدمام - غضب يجتاح مواقع التواصل .. ومطالب بمحاسبته

تسبّب مقطع فيديو متداول لمركبة تسير على طريق سريع مربوط بها ذئب بعد قتله، في إثارة استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمحاسبة كل مَن يحاول العبث بالحياة الفطرية وتدميرها للاستعراض بها.

واستنكرت ‏الجمعية السعودية للرفق بالحيوان هذا التعدّي والتمثيل بالحيوان، وقالت عبر صفحتها على "تويتر": توثيق ذلك وإشهاره إساءة لمجتمعنا السعودي الرافض لكل أشكال الإساءة للحيوان.

وأضافت: سنطالب بمحاسبة أصحاب هذا المقطع وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الرفق بالحيوان المعمول به في المملكة.

يُشار إلى أن "الحياة الفطرية" كانت قد أوضحت في وقتٍ سابقٍ، أنها تنسق مع وزارة الداخلية للإيقاع بالعابثين بالحياة الفطرية بعد تداول مقاطع تظهر اشخاص يقتلونها بهدف تصويرها والتفاخر بذلك.