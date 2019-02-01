، من محايل عسير .. "تركي بن طلال" يرفع العقال لهذا السبب ،

محمد بن مسعود - الدمام - "البدر" للأهالي: إن مَن قدّم دمه ليس كمَن قدّم قصائده

تفاعل أمير منطقة عسير تركي بن طلال؛ مع قصيدة وطنية للشاعر مفرح بن صمان؛ حينما رفع عقاله ولوّح به من على منصة حفل ختام مهرجان صدر الكرامة بمحايل عسير.

وقال الشاعر مفرح بن صمان؛ لـ "الخليج 365"، إنه في أثناء تقديمه فقرة موّال وطني في ساحة الاحتفالات طلب من الأمير تركي بن طلال؛ إيصال رسالة للملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، مفادها؛ أن أهالي محافظة محايل عسير رهن إشارة القيادة ويفدونهم بأرواحهم وأموالهم.

وأوضح أن ذلك الموقف لقي ترحيباً من الأمير تركي، ثم اكتمل جمال المشهد برفع الأمير "تركي" عقاله، في إشارة منه إلى أن الرسالة وصلت.

ورعى أمير منطقة عسير، أمس، الحفل الختامي لفعاليات وبرامج مهرجان محايل عسير الشتوي "‫صدر الكرامة"، بحضور الأمير بدر بن عبدالمحسن؛ وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وشهد حفل الختام أمسية شعرية للأمير بدر بن عبدالمحسن؛ على المسرح المفتوح بجادة محايل، ‏حيث بدأ أمسيته بتحية محايل عسير وأبنائها الشهداء، وقال: مَن قدّم دمه ليس كمَن قدّم قصائده".

وشدا "البدر" بقصيدة قال في مطلعها:

"يا محايل عسير وَيا سراة القصيد

‏فيك يزهى جديدي وأستعيد القديم".

وقدّم فريق الصقور السعودية استعراضاً بالتحليق في سماء محايل بتشكيلات مختلفة مكوّنة من 12 مقاتلة، بحضور جمهور غفير قَدِم من محافظة محايل والمحافظات المجاورة.

وكانت برامج وأنشطة "صدر الكرامة" بمحايل عسير، قد انطلقت في منتصف الشهر الهجري الحالي بمتابعة وحضور محافظ محايل عسير محمد بن لبدة؛ الذي ألقى كلمة وفاء للشهداء.

وعلى مدى أسبوعين؛ تنوّعت الفعاليات المقدمة ما بين أمسيات ثقافية واجتماعية ومعارض فنية وعروض متنوعة لإرث الإنسان والمكان.