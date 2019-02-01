، "الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على عسير ونجران وجازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الباحة ومكة المكرّمة والرياض والشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمةً جزئياً إلى غائمة؛ قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على مناطق (عسير، نجران، جازان، الباحة، مكة المكرّمة، الرياض، الشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.