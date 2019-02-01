، الثلوج تُجبر السلطات اليابانية على إغلاق أجزاء من المطار الرئيس في طوكيو ،

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محمد بن مسعود - الدمام - انزلقت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية كانت قادمةً من نيودلهي على مَدْرَج في مطار ناريتا، اليوم، بسبب الثلج؛ ما أجبر السلطات على إغلاق أجزاءٍ من المطار الرئيس في طوكيو لفترة وجيزة.
وقال متحدثون باسم المطار وشركة الخطوط في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 201 من الركاب والطاقم تمّ إخراجهم من الطائرة وهي من طراز بوينج 787 دون إصابات تُذكر.. وأكّد المتحدث أنه تم إغلاق المَدْرَج ريثما نُقلت الطائرة إلى مكانٍ آمن.
ولم يُعرف بعد سبب الحادثة إلا أن شبكة "إن.إتش.كي" العامة، قالت إن إحدى عجلات الطائرة قد تكون انزلقت على بقعة من الثلج على المَدْرَج.
وكانت وكالة الأرصاد اليابانية قد توقعت تساقط ثلوج خفيفة على أجزاءٍ من منطقة كانتو بشرق اليابان، ومنها المنطقة المحيطة بناريتا.
الثلوج تُجبر السلطات اليابانية على إغلاق أجزاء من المطار الرئيس في طوكيووكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-01
انزلقت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية كانت قادمةً من نيودلهي على مَدْرَج في مطار ناريتا، اليوم، بسبب الثلج؛ ما أجبر السلطات على إغلاق أجزاءٍ من المطار الرئيس في طوكيو لفترة وجيزة.
وقال متحدثون باسم المطار وشركة الخطوط في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 201 من الركاب والطاقم تمّ إخراجهم من الطائرة وهي من طراز بوينج 787 دون إصابات تُذكر.. وأكّد المتحدث أنه تم إغلاق المَدْرَج ريثما نُقلت الطائرة إلى مكانٍ آمن.
ولم يُعرف بعد سبب الحادثة إلا أن شبكة "إن.إتش.كي" العامة، قالت إن إحدى عجلات الطائرة قد تكون انزلقت على بقعة من الثلج على المَدْرَج.
وكانت وكالة الأرصاد اليابانية قد توقعت تساقط ثلوج خفيفة على أجزاءٍ من منطقة كانتو بشرق اليابان، ومنها المنطقة المحيطة بناريتا.
01 فبراير 2019 - 26 جمادى الأول 1440
12:57 PM
انزلقت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية كانت قادمةً من نيودلهي على مَدْرَج في مطار ناريتا، اليوم، بسبب الثلج؛ ما أجبر السلطات على إغلاق أجزاءٍ من المطار الرئيس في طوكيو لفترة وجيزة.
وقال متحدثون باسم المطار وشركة الخطوط في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 201 من الركاب والطاقم تمّ إخراجهم من الطائرة وهي من طراز بوينج 787 دون إصابات تُذكر.. وأكّد المتحدث أنه تم إغلاق المَدْرَج ريثما نُقلت الطائرة إلى مكانٍ آمن.
ولم يُعرف بعد سبب الحادثة إلا أن شبكة "إن.إتش.كي" العامة، قالت إن إحدى عجلات الطائرة قد تكون انزلقت على بقعة من الثلج على المَدْرَج.
وكانت وكالة الأرصاد اليابانية قد توقعت تساقط ثلوج خفيفة على أجزاءٍ من منطقة كانتو بشرق اليابان، ومنها المنطقة المحيطة بناريتا.
، الثلوج تُجبر السلطات اليابانية على إغلاق أجزاء من المطار الرئيس في طوكيو ،
المصدر : الخليج 365
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