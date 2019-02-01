محمد بن مسعود - الدمام - في اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الأممي ثمّن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو؛ ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث؛ إطلاق تحالف دعم الشرعية في اليمن أخيراً سبعة من أسرى ميليشيا الحوثي الانقلابية. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أن بومبيو؛ والمبعوث الأممي، اتفقا خلال اتصال هاتفي على أن إطلاق سراح الأسرى من قِبل التحالف كان خطوة إيجابية، معربين عن أملهما في أن يؤدي ذلك إلى تنفيذ سريع لاتفاقية تبادل الأسرى التي نُوقشت في السويد.

"بومبيو" و"غريفيث": إطلاق تحالف دعم الشرعية باليمن 7 أسرى للميليشيات الحوثية "خطوة إيجابية" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-01 ثمّن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو؛ ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث؛ إطلاق تحالف دعم الشرعية في اليمن أخيراً سبعة من أسرى ميليشيا الحوثي الانقلابية. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أن بومبيو؛ والمبعوث الأممي، اتفقا خلال اتصال هاتفي على أن إطلاق سراح الأسرى من قِبل التحالف كان خطوة إيجابية، معربين عن أملهما في أن يؤدي ذلك إلى تنفيذ سريع لاتفاقية تبادل الأسرى التي نُوقشت في السويد. 01 فبراير 2019 - 26 جمادى الأول 1440 12:57 PM في اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الأممي في اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الأممي ثمّن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو؛ ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث؛ إطلاق تحالف دعم الشرعية في اليمن أخيراً سبعة من أسرى ميليشيا الحوثي الانقلابية. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أن بومبيو؛ والمبعوث الأممي، اتفقا خلال اتصال هاتفي على أن إطلاق سراح الأسرى من قِبل التحالف كان خطوة إيجابية، معربين عن أملهما في أن يؤدي ذلك إلى تنفيذ سريع لاتفاقية تبادل الأسرى التي نُوقشت في السويد.

، "بومبيو" و"غريفيث": إطلاق تحالف دعم الشرعية باليمن 7 أسرى للميليشيات الحوثية "خطوة إيجابية" ،

المصدر : الخليج 365

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