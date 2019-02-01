بالصور.. الألعاب النارية تضيء سماء مهرجان الصقور

في لوحة تفاعلية أبهرت الزوار، أضاءت الألعاب النارية سماء مهرجـان الملك عبدالعزيز للصقور، مساء أمس الخميس، ما أضفى المتعة على أجواء المهرجان.

وتبارت عدسات المصورين إلى التقاط أجمل الصور، في لحظات رائعة لتوثيق هذا الحدث.

وحدّدت اللجنة المنظمة للمهرجان الساعة التاسعة مساءً، كموعد لبداية إطلاق الألعاب النارية، والتي تستمرّ لمدة خمس دقائق.

وتتواصل هذه الفعالية كل ليلة حتى يوم الأحد القادم، موعد نهاية فعاليات المهرجان.

ويعد هذا المهرجان حدثًا عالميًّا يُعْنَى بصون التراث الثقافي والوطني، ويتضمن إقامة عديد من الفاعليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.

هذا وينظم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور من قبل نادي الصقور في ملهم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى الأحد ٣ فبراير المقبل، وسط إقبال كبير من المهتمين والزوار أفرادًا وعائلات.

ويقدم نادي الصقور السعودي، جوائز كبيرة للفائزين بمسابقاته، فجوائز مسابقتي "الملواح/ الدعو 400 متر، ومزاين الصقور"، والتي تقام ضمن فاعليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، خلال الفترة من 19 حتى 28 جمادى الأولى 1440هـ الجاري، في ملهم شمال مدينة الرياض.

ويبلغ مجموع جوائز المهرجان 17630000 ريال، منها 14630000 ريال لمسابقة الدعو، تتوزع ما بين الأشواط والكؤوس، بينما تبلغ قيمة جوائز مسابقة المزاين ثلاثة ملايين ريال.

تعكف اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، المقرر انطلاقه من 25 يناير الجاري حتى الثالث من فبراير المقبل، على وضع اللمسات الأخيرة للمهرجان، في ملهم شمال الرياض، على مساحة 650 ألف متر مربع.

وخصص المهرجان مبلغ 17 مليونًا و630 ألف ريال سعودي كجوائز نقدية لمسابقاته الأساسية الملواح «الدعو» 400 متر، والمزاين، فضلًا عن تنظيم مسابقة للتصوير الفوتوغرافي بجوائز 100 ألف ريال، لأجمل صورة في المهرجان، الذي يحظى بمشاركات محلية وإقليمية وعالمية، ويشهد فاعليات مدعومة بأعلى مستويات التجهيز التقني باستخدام الليزر في قياس السرعة والمسافة التي تقطعها الطيور.

وتشهد فاعليات المهرجان نشاطًا متنوعًا بين البرامج الثقافية والفنية والترفيهية، إلى جانب سباقاته الميدانية، التي أعدت بعناية لتلائم العائلات والشباب والصغار وفئات المجتمع كافة، بما يعكس حرص واهتمام حكومة المملكة على إحياء التراث السعودي العريق برؤية عصرية، والذي تشكّل الصقور جزءًا مميزًا منه.

وتشمل الفاعليات التراثية بالمهرجان، القرية التراثية المستوحاة من مخطط مدينة الرياض القديمة، وما تحتويه من أقسام ترفيهية وثقافية وتعليمية، فضلًا عن مسرح المهرجان الذي تبلغ مساحته نحو 4600 متر مربع، والمزود بأحدث الوسائل في فنون العرض وتقنيات التفاعل والمؤثرات، ويستوعب 2800 شخص، ويقدم حفلات غنائية وأمسيات شعرية وعروضًا عالمية.

وتم تخصيص منطقة للأطفال، يندمج فيها الصغار مع الصقور، ويمتزج فيها التعلم بالترفيه بالتكنولوجيا، عبر عروض بتقنية 360 درجة، وتقنية الواقع الافتراضي VR))، إلى ميادين سباق للصقارين وفقًا لكافة المعايير الدولية؛ حيث يوفر نادي الصقور السعودي المنظم للمهرجان جميع خدمات ومستلزمات الزائرين من عائلات وأفراد، بدءًا من مواقف السيارات، وفرق إرشاد الضيوف من الجنسيات كافة، مرورًا بمنطقة المطاعم والجلسات، وحتى أماكن الإقامة من بيوت شعر وكبائن فندقية مزودة بكل سبل الراحة؛ من أجل تحقيق تجربة متكاملة وفريدة للزائر، لم يعتدها في فاعليات سابقة داخل المملكة أو خارجها.

كما يخصص المهرجان لعشاق عالم الصقور، متحفًا مزودًا بأحدث تقنيات العرض لتلك الهواية وتاريخها في المملكة ودول الخليج العربي، من خلال 5 أقسام رئيسة، تتناول هذا الموروث الثقافي في الجزيرة العربية، والثقافات الأخرى في العالم، مع شرح لطرق تدريب الصقور والصيد بها قديمًا وحديثًا.