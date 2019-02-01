السعودية اليوم / اختتام دورة "مهارات اختبار القدرات العامة" بتنمية حبونا بمنطقة نجران



نجران 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة حبونا في منطقة نجران أمس، دورة "مهارات اختبار القدرات العامة" وذلك بمقر اللجنة.

وهدفت الدورة التي استمرت أسبوعين، مستهدفةً طلاب المرحلة الثانوية، إلى التهيئة النفسية للطلاب للاختبار، والتعريف بطبيعة الاختبار وأقسامه، والمهارات اللازمة في الحل في الجزء الكمي واللفظي، والاستراتيجية الذكية في الحلول، إضافةً إلى تزويد الطلاب بالمراجع المهمة والحديثة والمساعدة في اجتياز الاختبار بنجاح تام، وتقديم التوجيهات والإرشادات.

ويأتي البرنامج ضمن البرامج التي تقدمها اللجنة هذا العام.

// انتهى //

13:41ت م

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نجران 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة حبونا في منطقة نجران أمس، دورة "مهارات اختبار القدرات العامة" وذلك بمقر اللجنة.وهدفت الدورة التي استمرت أسبوعين، مستهدفةً طلاب المرحلة الثانوية، إلى التهيئة النفسية للطلاب للاختبار، والتعريف بطبيعة الاختبار وأقسامه، والمهارات اللازمة في الحل في الجزء الكمي واللفظي، والاستراتيجية الذكية في الحلول، إضافةً إلى تزويد الطلاب بالمراجع المهمة والحديثة والمساعدة في اجتياز الاختبار بنجاح تام، وتقديم التوجيهات والإرشادات.ويأتي البرنامج ضمن البرامج التي تقدمها اللجنة هذا العام.// انتهى //13:41ت م0042

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