السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 658 سلة غذائية للنازحين والمتضررين في محافظة الضالع



الضالع 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة أمس، بتوزيع 658 سلة غذائية تزن 48 طنًا و 692 كيلو غرام للنازحين والمتضررين في مدينة الضالع ومديرية دمت بمحافظة الضالع، يستفيد منها 3,948 فردًا.

وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

// انتهى //

13:30ت م

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الضالع 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة أمس، بتوزيع 658 سلة غذائية تزن 48 طنًا و 692 كيلو غرام للنازحين والمتضررين في مدينة الضالع ومديرية دمت بمحافظة الضالع، يستفيد منها 3,948 فردًا.وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.// انتهى //13:30ت م0039

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