السعودية اليوم / عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم العلاج لـ 4,434 لاجئًا سوريًا في مخيم الزعتري خلال الأسبوع الرابع من يناير



عمّان 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية خدماتها الطبية والعلاجية لـ 4,434 مريضًا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير الجاري.

وسجلت عيادات الطب العام أعلى نسبة بعدد المراجعين لتبلغ 1,419 مراجعًا، تلاها مباشرة عيادات الأطفال 1,295 مراجعًا، كما استقبلت العيادة النسوية 497 مراجعة، فيما تلقى 276 لاجئًا سوريًا العلاج في عيادة الأنف والأذن و 306 حالات لعيادة الباطنية.

وتعاملت عيادة الجراحة مع 257 حالة قدم لها العلاج المناسب ، فيا تعاملت عيادة الأسنان مع 205 حالات وعيادة اللقحات مع 108 حالات ، أما عيادات التغذية والرعاية الصحية فاستقبلت 71 حالة.

يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم الزعتري تعمل على توفير البيئة الآمنة صحيًا للاجئين السوريين في المخيم وذلك من خلال الكوادر الطبية المتميزة والمعدات الطبية الحديثة، مما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني.

// انتهى //

13:27ت م

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عمّان 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسقدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية خدماتها الطبية والعلاجية لـ 4,434 مريضًا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير الجاري.وسجلت عيادات الطب العام أعلى نسبة بعدد المراجعين لتبلغ 1,419 مراجعًا، تلاها مباشرة عيادات الأطفال 1,295 مراجعًا، كما استقبلت العيادة النسوية 497 مراجعة، فيما تلقى 276 لاجئًا سوريًا العلاج في عيادة الأنف والأذن و 306 حالات لعيادة الباطنية.وتعاملت عيادة الجراحة مع 257 حالة قدم لها العلاج المناسب ، فيا تعاملت عيادة الأسنان مع 205 حالات وعيادة اللقحات مع 108 حالات ، أما عيادات التغذية والرعاية الصحية فاستقبلت 71 حالة.يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم الزعتري تعمل على توفير البيئة الآمنة صحيًا للاجئين السوريين في المخيم وذلك من خلال الكوادر الطبية المتميزة والمعدات الطبية الحديثة، مما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني.// انتهى //13:27ت م0037

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