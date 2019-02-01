السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المغربية



الرباط 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بحالة اليقظة التي تسود المغرب بسبب فيروس الانفلوانزا الموسمية اش1 ان1 ، بعد إعلان الحكومة المغربية أمس عن، تسجيل حالتي وفاة بهذا المرض.

على الصعيد العربي، اهتمت بأعمال اللقاء الوزاري التشاوري، الذي ضم وزراء خارجیة المملكة العربية

ونقلت موجة التنديد داخل فلسطين المحتلة، بمشروع القطار الهوائي "تلفريك"، الذي تخطط السلطات الإسرائيلية لتنفيذه، في مدينة القدس الشرقية مبرزة تأكيد الجانب الفلسطيني أن المخطط يأتي في سياق سعي إسرائيل إلى "تهويد مدينة القدس".

وتناولت الصحف الإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري، وابرزت ترحيب جامعة الدول العربية و عدد من العواصم الدولية بنجاح سعد الحريري، في إدارة مشاورات التشكيل الحكومي ب "حكمة واقتدار وصولا إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي اليمنية، مشيرة إلى المواجهات التي اندلعت بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي غرب محافظة تعز.

وفي تطورات الأزمة في فنزويلا ،تناقلت الصحف اعتراف البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس ، بخوان غوايدو "رئيسا شرعيا بالوكالة" لفنزويلا.

اقتصاديا، وفي علاقات الاتحاد الاوروبي بالمغرب، نقلت معطيات مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي الذي افاد بأن الصادرات المغربية نحو إسبانيا ارتفعت بنسبة 5,4 % خلال الأحد عشرة شهرا من السنة الماضية مقارنة مع نفس الفترة من السنة التي قبلها، فيما سجلت الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي تقدما نسبته 6,5%خلال نفس الفترة.

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13:04ت م

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الرباط 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بحالة اليقظة التي تسود المغرب بسبب فيروس الانفلوانزا الموسمية اش1 ان1 ، بعد إعلان الحكومة المغربية أمس عن، تسجيل حالتي وفاة بهذا المرض.على الصعيد العربي، اهتمت بأعمال اللقاء الوزاري التشاوري، الذي ضم وزراء خارجیة المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، ومصر، والأردن، و الذي انعقد بمنطقة البحر الميت من أجل تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وسبل التعاون لتجاوز الأزمات الإقليمية، فيما يحقق الأمن والاستقرار، ويضمن المصالح العربية.ونقلت موجة التنديد داخل فلسطين المحتلة، بمشروع القطار الهوائي "تلفريك"، الذي تخطط السلطات الإسرائيلية لتنفيذه، في مدينة القدس الشرقية مبرزة تأكيد الجانب الفلسطيني أن المخطط يأتي في سياق سعي إسرائيل إلى "تهويد مدينة القدس".وتناولت الصحف الإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري، وابرزت ترحيب جامعة الدول العربية و عدد من العواصم الدولية بنجاح سعد الحريري، في إدارة مشاورات التشكيل الحكومي ب "حكمة واقتدار وصولا إلى تشكيل الحكومة الجديدة.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي اليمنية، مشيرة إلى المواجهات التي اندلعت بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي غرب محافظة تعز.وفي تطورات الأزمة في فنزويلا ،تناقلت الصحف اعتراف البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس ، بخوان غوايدو "رئيسا شرعيا بالوكالة" لفنزويلا.اقتصاديا، وفي علاقات الاتحاد الاوروبي بالمغرب، نقلت معطيات مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي الذي افاد بأن الصادرات المغربية نحو إسبانيا ارتفعت بنسبة 5,4 % خلال الأحد عشرة شهرا من السنة الماضية مقارنة مع نفس الفترة من السنة التي قبلها، فيما سجلت الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي تقدما نسبته 6,5%خلال نفس الفترة.// انتهى //13:04ت م0029

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