السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



‏‪ لندن 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بآخر التطورات والتداعيات في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت تصريح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أن هناك إمكانية لتأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد موعده المحدد في 29 مارس في حال التأخر بالمصادقة على اتفاق الخروج، حتى يتم التصويت على القوانين الضرورية لتنفيذه.

وأشارت إلى طلب وزير الخارجية البريطاني بفرض عقوبات محددة على أعضاء من حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ولفتت إلى قرار محكمة أمريكية يقضى بإدانة نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، في قضية مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين في العام 2012م.

وأبرزت الإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان بعد مشاورات استمرت 9 أشهر، والتي تكونت من 30 وزيرًا.

// انتهى //

12:53ت م

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‏‪ لندن 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بآخر التطورات والتداعيات في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ونقلت تصريح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أن هناك إمكانية لتأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد موعده المحدد في 29 مارس في حال التأخر بالمصادقة على اتفاق الخروج، حتى يتم التصويت على القوانين الضرورية لتنفيذه.وأشارت إلى طلب وزير الخارجية البريطاني بفرض عقوبات محددة على أعضاء من حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.ولفتت إلى قرار محكمة أمريكية يقضى بإدانة نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، في قضية مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين في العام 2012م.وأبرزت الإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان بعد مشاورات استمرت 9 أشهر، والتي تكونت من 30 وزيرًا.// انتهى //12:53ت م0026

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