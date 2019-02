السعودية | ماريا كاري تشعل أجواء الفرح في جدة وسط اهتمام عالمي

شكرا لقرائتكم ماريا كاري تشعل أجواء الفرح في جدة وسط اهتمام عالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحيت النجمة العالمية ماريا كاري احتفالية كبيرة، مساء الخميس، على مسرح مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، وسط حضور جمهور غفير استمتع بـ18 أغنية في أجواء وصفها الجمهور بأنها أشبه بالخيال.

وغنت كاري مجموعة من أغنياتها مثل: "My All" و"It's like that" و"Always Be My Bebe"، ولقيت أصداء واسعة في مواقع التواصل من مختلف دول العالم.

من جانبها، عبرت النجمة ماريا كاري عن سعادتها بالتواصل والغناء لجمهورها المحبوب في السعودية.

وتأتي الحفلة ضمن فعاليات بطولة "الغولف" المقامة في حي "البيلسان" هناك.

وينتظر أن تستكمل الحفلات مساء الليلة بمشاركة النجم "شون بول" والفنانة بلقيس.