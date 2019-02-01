السعودية | فيديو.. خطاطة سعودية "محترفة" عند 10 سنوات فقط!

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جدة - بواسطة طلال الحمود - طفلة صغيرة لم تتجاوز العاشرة، استطاعت بموهبتها الفريدة لفت الأنظار إليها وكسب الإعجاب، لتخط بأناملها الصغيرة الناعمة، كتابات بالخط العربي باحترافية ودقة، لتبدع في أشكال وفنون الخطوط المختلفة، حتى أتقنت الخط الكوفي والمستدير والرقعة والنسخ.

الطفلة لمى محمد سعيد عسيري، تحدثت إلى "العربية.نت" وقالت: "تعلمت الخط العربي وعشقت الكتابة بكافة أشكالها، فكنت دائماً ما أحاول بالتكرار في إتقان الفنون ومتابعة كل جديد في هذا الفن الراقي، حتى قررت المشاركة في المهرجان الوطني صدر الكرامة في محافظة محايل عسير".

وأضافت: "وجدت تفاعلاً واسعاً، ودعماً كبيراً من زوار المهرجان الذين يطلبون كتابة حروف وأسماء وآيات قرآنية وأبيات شعرية، كما أني قررت تطوير أشكال الكتابة على جذوع الشجر واللوحات والفلين، لأني حققت عوائد مادية جيدة من بيع بعض اللوحات".

أما والدة الطفلة فأكدت أن هناك إقبالاً على لوحات لمى، وخاصة تلك اللوحات التي تحمل الخطوط العربية الجميلة، وقالت: "ابنتي لمى موهوبة منذ طفولتها، وتعشق الرسم حتى استهلكت كافة كراسات الرسم والألوان لكثرة ممارستها التدريب والتكرار، ما دعاني لصقل موهبتها وتنميتها ودعمها بكل احتياجاتها".

يذكر أن مهرجان صدر الكرامة وجد تفاعلاً من السيدات، بفعاليات وأنشطة متنوعة يأتي في مقدمتها فريق "سندكم" التطوعي وفريق "رؤية وفن" للفنون التشكيلية والفوتوغرافية، وهايكنغ نسائي، إضافة إلى حضور لافت للأمسيات الثقافية على المسرح المفتوح "بجادة محايل".

واستطاعت المرأة أن تثبت حضورها الفاعل في مختلف المجالات، لتعكس حرية المشاركة الفعالة وتنوع الأدوار العملية والثقافية والفنية والحرفية، وإبراز تراث المنطقة عبر فريق "روية وفن" الذي يضم 27 سيدة يمثلن عدة مدارس فنية، كما تم توظيف القط العسيري بعمل رسومات فنية لأبطال الحد الجنوبي، وعرض 350 عملاً تشكيلياً و250 عملاً فوتوغرافياً حققت عوائد مالية تجاوزت الأربعين ألف ريال ما بين بيع لوحات ودعم.

هذا وشاركت حوالي 490 سيدة لأول مرة في الهايكنغ النسائي، بمسافة 2 كيلومتر بهدف تثقيف المجتمع برياضة المشي وأهميته للمحافظة على الصحة العامة، وذلك بدعم اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمحافظة، وحضور ومشاركة الجهات الأمنية والإسعافية.