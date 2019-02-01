السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الجزائرية



الجزائر 26 جمادى الاولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتوقيع وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل ونظيرته الهدية سوشما سواريج، أمس بالعاصمة الهندية نيودلهي ، اتفاقيات ثنائية لتعزيز للإطار القانوني وللتعاون الثنائي في عدة قضايا تربط بين البلدين.

وأبرزت تسليم الوزير مساهل، رسالة خطية من الرئيس الجزائري لنظيره الهندي رام ناث كوفيند.

وتحدثت عن عقد وزراء خارجية ست دول عربية هي مصر والأردن والمملكة العربية

وأشارت إلى إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تشكيل حكومته الجديدة، المكونة من 30 وزيراً يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى بما فيها حزب الله الذي نال 3 حقائب وزارية.

وأخبرت عن تأكيد المعارضة الفنزويلية اللجوء إلى العمل المسلح لإنهاء الأزمة القائمة في البلاد، مبرزة اعتراف البرلمان الأوروبي بالرئيس المؤقت لفنزويلا خوان غوايدو.

وأنبأت في متفرقات أخرى تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية العمل على حماية الأكراد والمسيحيين في مناطق شمال سوريا من أي ضرر، حتى بعد انسحاب قواتها منها.

// انتهى //

11:41ت م

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الجزائر 26 جمادى الاولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتوقيع وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل ونظيرته الهدية سوشما سواريج، أمس بالعاصمة الهندية نيودلهي ، اتفاقيات ثنائية لتعزيز للإطار القانوني وللتعاون الثنائي في عدة قضايا تربط بين البلدين.وأبرزت تسليم الوزير مساهل، رسالة خطية من الرئيس الجزائري لنظيره الهندي رام ناث كوفيند.وتحدثت عن عقد وزراء خارجية ست دول عربية هي مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات ومملكة البحرين ودولة الكويت أمس اجتماعا مغلقًا على شاطئ البحر الأحمر قرب المملكة الأردنية لبحث أزمات المنطقة.وأشارت إلى إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تشكيل حكومته الجديدة، المكونة من 30 وزيراً يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى بما فيها حزب الله الذي نال 3 حقائب وزارية.وأخبرت عن تأكيد المعارضة الفنزويلية اللجوء إلى العمل المسلح لإنهاء الأزمة القائمة في البلاد، مبرزة اعتراف البرلمان الأوروبي بالرئيس المؤقت لفنزويلا خوان غوايدو.وأنبأت في متفرقات أخرى تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية العمل على حماية الأكراد والمسيحيين في مناطق شمال سوريا من أي ضرر، حتى بعد انسحاب قواتها منها.// انتهى //11:41ت م0023

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