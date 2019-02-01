سياسي / الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة



بروكسل 26 جمادى الأولى 1440 ه الموافق 1 فبراير ر2019 م واس

رحب الاتحاد الأوروبي ، اليوم ، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان ببروكسل إن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تعد خطوة إيجابية ذات أهمية حاسمة لاستقرار لبنان.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل عن كثب مع الحكومة اللبنانية الجديدة.

// انتهى //

11:16ت م

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بروكسل 26 جمادى الأولى 1440 ه الموافق 1 فبراير ر2019 م واسرحب الاتحاد الأوروبي ، اليوم ، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان ببروكسل إن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تعد خطوة إيجابية ذات أهمية حاسمة لاستقرار لبنان.وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل عن كثب مع الحكومة اللبنانية الجديدة.// انتهى //11:16ت م0020

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