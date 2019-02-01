أين المفر.. 4 سيناريوهات تحدد نهاية الطاغية ” أردوغان “

: يبدو أن نهاية الرئيس التركي ” أردوغان ” قد أوشكت على الإقتراب بعد أن حكم بلاده طيلة 15 عام من الذل والقمع والإستبداد ، حتى أصابه جنون العظمة ليرسم لنفسه مستقبل لن يكون مشرق مثلما أظلم مستقبل بلاده. وحدد مقال في موقع ” واشنطن إكسمينر ” أربع سيناريوهات لا مناص من أحدهم أمام مستقبل ” أردوغان ” وهي: الموت، أو المنفيى، أو السجن، أو الإعدام. وقال كاتب المقال الباحث الأمريكي مايكل روبين: لم يعد هناك أي نقاش حقيقي حول طبيعة نظام الرئيس رجب طيب أردوغان ، ففي العام الماضي، أسقط مؤشر فريدوم هاوس للحريات ترتيب تركيا إلى ذيل القائمة، فانضمت إلى روسيا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا. في عام 2012 . وأشار الكاتب إلى وصف منظمة مراسلون بلا حدود تركيا بأنها ” أكبر سجن في العالم للصحفيين ” ، بالإضافة إلى امتلائها بالسياسيين وحتى المواطنيين العاديين والنساء والأطفال . وأكد الكاتب أن الأحداث الأخيرة التي تعيشها تركيا تؤكد أن حكم أردوغان الذي استمر 15 عام كرئيس وزراء ثم رئيس للجمهورية على وشك الإنتهاء..، مشيراً إلى حالة الرعب التي يعيشها المواطنون من مجرد نكته أو كلمة قد تجرهم إلى الإعتقال الأمر الذي يمثل قنبلة موقوتة أمام رئيسهم لا محالة .



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