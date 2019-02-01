بالفيديو.. «المياه الوطنية» تكشف أهم أسباب ارتفاع الفواتير

: نشرت شركة المياه الوطنية، أمس الخميس، مقطع فيديو قصيراً توضح فيه أسباب ارتفاع الفواتير، وكيفية الكشف عن التسربات وخفض الاستهلاك. وقالت الشركة خلال مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن أسباب ارتفاع الفواتير هي التسربات الداخلية، منها عوامة ورقبة الخزان الأرضي..؛ لذا يجب التأكد من سلامتها. وأضافت: “بعد الانتهاء من إصلاح مشاكل التسربات يمكن تزويد خدمة العملاء بتقرير فريق كشف التسربات لمراقبة معدلات الاستهلاك”.



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