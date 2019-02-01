شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على جدة والأجزاء المجاورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها حول استمرار فرصة تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظة جدة، رابغ، ثول، الشعيبة، عسفان، هدى الشام والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تبدأ من الساعة 00:55 صباح اليوم (الجمعة) وينتهي الساعة 07:00 صباحاً.