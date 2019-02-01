السعودية اليوم / منحة يابانية لدعم الأمن الغذائي في اليمن



عدن 25 جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

قدمت اليابان منحة مالية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بقيمة ثمانية ملايين بهدف دعم جهود المنظمة في تعزيز الأمن الغذائي في اليمن.

وأوضحت منظمة (فاو) في بيان لها اليوم، أن الهدف من هذه المنحة دعم عمل (فاو) في تعزيز الأمن الغذائي للأسر.

// انتهى //

01:11ت م

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عدن 25 جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسقدمت اليابان منحة مالية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بقيمة ثمانية ملايين بهدف دعم جهود المنظمة في تعزيز الأمن الغذائي في اليمن.وأوضحت منظمة (فاو) في بيان لها اليوم، أن الهدف من هذه المنحة دعم عمل (فاو) في تعزيز الأمن الغذائي للأسر.// انتهى //01:11ت م0269

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