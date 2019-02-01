السعودية اليوم / وزير العدل التونسي يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب



تونس 25 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

التقى معالي وزير العدل التونسي محمد كريم الجموسي، اليوم معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان .

وتركز اللقاء على بحث الاستعدادات الجارية لاحتضان تونس الدورة المشتركة لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب .

// انتهى //

00:49ت م

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تونس 25 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسالتقى معالي وزير العدل التونسي محمد كريم الجموسي، اليوم معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان .وتركز اللقاء على بحث الاستعدادات الجارية لاحتضان تونس الدورة المشتركة لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب .// انتهى //00:49ت م0267

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