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شكرا لقرائتكم الألعاب النارية تضيء سماء مهرجان الصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أضاءت الألعاب النارية سماء مهرجـان الملك عبدالعزيز للصقور مساء اليوم ، وأضفت العروض لوحة تفاعلية أبهرت الزوار .
وتبارت عدسات المصورين لالتقاط أجمل الصور في لحظات رائعة لتوثيق هذا الحدث بعدساتهم .
وحددت اللجنة المنظمة للمهرجان الساعة 9 مساءً بداية لإطلاق الألعاب النارية وتستمر لمدة 5 دقائق .
وتستمر هذه الفعالية كل ليلة حتى يوم الأحد القادم نهاية فعاليات المهرجان.
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