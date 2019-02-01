شكرا لقرائتكم الألعاب النارية تضيء سماء مهرجان الصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أضاءت الألعاب النارية سماء مهرجـان الملك عبدالعزيز للصقور مساء اليوم ، وأضفت العروض لوحة تفاعلية أبهرت الزوار .

وتبارت عدسات المصورين لالتقاط أجمل الصور في لحظات رائعة لتوثيق هذا الحدث بعدساتهم .

وحددت اللجنة المنظمة للمهرجان الساعة 9 مساءً بداية لإطلاق الألعاب النارية وتستمر لمدة 5 دقائق .

وتستمر هذه الفعالية كل ليلة حتى يوم الأحد القادم نهاية فعاليات المهرجان.



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