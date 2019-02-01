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شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية بالجوف والحوثي يلوذ بالفرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - تمكن الجيش اليمني أمس الخميس، من تحرير مواقع مهمة في مديرية المتون غرب محافظة الجوف شرقي اليمن.
وأفاد موقع الجيش “سبتمبر نت” بأن قوات الجيش حررت مواقع متفرقة في سلسلة جبال حام شمال المديرية.
وتابع الموقع أن ذلك تم عقب معارك ضارية خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية التي لاذت بعدها بالفرار.
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