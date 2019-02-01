التحالف: تدمير موقع لتخزين وتجهيز الطائرات المسيرة بصنعاء

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) دمرت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس (الخميس)، موقع تستخدمه المليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية شرق العاصمة صنعاء. دمرت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس (الخميس)، موقع تستخدمه المليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية شرق العاصمة صنعاء. ووفقا للمتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، فأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت العملية العسكرية عند الساعة 22:40، امتداد لأخرى نُفذت مساء السبت 19 يناير 2019 لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب. وأكد العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.



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