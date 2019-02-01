، نهائي كأس آسيا.. "العنابي" يحلم بالتاريخ في مواجهة الكمبيوتر الياباني ،

محمد بن مسعود - الدمام - اليابانيون يسعون لتحقيق اللقب للمرة الخامسة في تاريخهم

تقام اليوم الجمعة مباراة نهائي كأس آسيا في البطولة التي استضافتها الإمارات بنجاحٍ تام بين العنابي القطري والكمبيوتر الياباني.

مباراة للتاريخ للمنتخب القطري إذ إنها المرة الأولى التي يصل فيها العنابي لنهائي كأس آسيا في حين يحلم الكمبيوتر الياباني في إعطاب أي مفاجأة متوقعة للقطريين.

كلا المنتخبين احتل المركز الأول في مجموعته في دور المجموعات إذ تأهل العنابي لدور الـ 16 حيث أقصى المنتخب العراقي ثم الشمشون الكوري فالإمارات مستضيف البطولة.

اليابان تأهل لدور الـ 16 حيث أقصى الأخضر السعودي ثم فيتنام فإيران في الدور قبل النهائي.

المنتخب الياباني يسعى لتعزيز رقمه القياسي في الفوز باللقب الآسيوي الذي حققه من قبل أربع مرات وفي حال الفوز اليوم الجمعة سيكون اللقب الخامس.

بقي أن نشير إلى أن المباراة ستقام في تمام الساعة الخامسة بتوقيت المملكة.